      ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: பி.வி.சிந்து திடீர் விலகல்
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 2:08 AM IST
      பீஜிங்:

      ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சீனாவின் குயிங்டாவ் நகரில் நடைபெறுகிறது. பிப்ரவரி 3-ம் தேதி தொடங்கும் இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 8-ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இதில் இந்தியா சார்பில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான பி.வி.சிந்து காயம் காரணமாக ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

      கடந்த 2024ம் ஆண்டு நடந்த ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பி.வி.சிந்து தலைமையிலான இந்திய அணி தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

