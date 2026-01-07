என் மலர்tooltip icon
      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 10:11 PM IST
      • இதில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      கோலாலம்பூர்:

      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பிவி சிந்து, தைவானின் சங் ஷோ யுன் உடன் மோதினார்.

      தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய பி.வி.சிந்து 21-13, 22-20 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

