இலச்சினை மாற்றிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்!
2026ஆம் ஆண்டின் ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு லக்னோ அணி தனது இலச்சினை மாற்றியுள்ளது. ஆர்.பி.எஸ்.ஜி குழுமத்திற்குச் சொந்தமான 'மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்' அணியின் லோகோவுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள லக்னோ அணி,
"இன்று, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் தனது புதிய இலச்சினையை வெளியிடுகிறது. இது வெறும் புதிய வடிவம், புதிய தோற்றம் மட்டுமல்ல. மாறாக, இந்த நகரம், இந்த மாநிலம் மற்றும் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த அணியுடன் உறுதுணையாக நின்ற ஒவ்வொரு ரசிகரின் உணர்வையும் சுமந்து நிற்கும் ஒரு அடையாளம்.
இந்த புதிய சின்னம் கருடன், கிரீடம் மற்றும் யானை ஆகிய மூன்று வலிமையான அடையாளங்களை ஒன்றிணைக்கிறது. இவை ஒவ்வொன்றும் லக்னோ மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஆழமான கதைகளைச் சொல்கின்றன.
கருடன் துணிச்சலைக் குறிக்கிறது. உயர்ந்து எழுவதற்கான துணிச்சல், சவால்களை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் மற்றும் ஒருபோதும் பின்வாங்காத மன உறுதி ஆகியவற்றை இது குறிக்கிறது. சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி விளையாட விரும்பும் அச்சமற்ற கிரிக்கெட்டையும், நாம் அனைவரும் இணைந்து உயர்ந்தால் எந்தக் கனவும் பெரியதல்ல என்ற நம்பிக்கையையும் இது பிரதிபலிக்கிறது.
கிரீடம் பெருமை மற்றும் பொறுப்பைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த அணி களத்தில் இறங்கும்போது, கோடிக்கணக்கான மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளைச் சுமந்து செல்கிறது. இந்த சீருடையை அணிவது ஒரு கௌரவம் என்பதையும், அந்த கௌரவத்தை ஒவ்வொரு நாளும் உழைப்பால் ஈட்ட வேண்டும் என்பதையும் இந்த கிரீடம் நினைவூட்டுகிறது.
இந்த இலச்சினையின் மையத்தில் யானை அமைந்துள்ளது. யானை என்பது வலிமை, புத்திசாலித்தனம், பொறுமை மற்றும் ஒற்றுமையின் அடையாளமாகும். இது ரசிகர்களின் அசைக்க முடியாத ஆதரவைப் பிரதிபலிக்கிறது; ஒரு போட்டியின் முடிவைப் பொறுத்து மாறாமல், ஒவ்வொரு பருவத்திலும் உறுதியாக நிற்கும் அந்த விசுவாசத்தைக் குறிக்கிறது.
இவை அனைத்தும் இணைந்து, ஒரு இலச்சினை என்பதைத் தாண்டி ஒரு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்தச் சின்னம் லக்னோவின் வீதிகளுக்கும், வீட்டிலிருந்து போட்டியை ரசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும், ஒரு நாள் இந்தச் சீருடையை அணிய வேண்டும் என்று கனவு காணும் இளம் ரசிகர்களுக்கும் சொந்தமானது. இது வரலாறு, பெருமை மற்றும் இன்னும் மேலான ஒரு சாதனைக்கான வாக்குறுதியையும் சுமந்து நிற்கிறது." என தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் உரிமையாளரும், ஆர்.பி.எஸ்.ஜி குழுமத்தின் துணைத் தலைவருமான கோயங்கா கூறியுள்ளதாவது;
இந்த புதிய இலச்சினை உணர்வுப்பூர்வமாக மிக நெருக்கமானது. முதல் நாளிலிருந்தே லக்னோ மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மக்கள் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியைத் தங்கள் இதயங்களில் வைத்து வரவேற்றனர். இந்தச் சின்னம் அவர்கள் காட்டிய அன்பு மற்றும் நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் செலுத்தும் ஒரு மரியாதையாகும். கருடன் உயரே பறக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் கனவுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. கிரீடம், நாங்கள் களமிறங்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் எங்கள் மீது வைக்கும் பெருமையைப் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும் யானை, இந்த பிராந்தியத்திற்கே உரித்தான வலிமை மற்றும் விசுவாசத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இது வெறும் அடையாள மாற்றம் மட்டுமல்ல; இது ஒரு வாக்குறுதி. இந்த நகரத்தை நாங்கள் கௌரவிப்போம், எங்களது வேர்களுக்கு மதிப்பளிப்போம், முழு மனதுடன் விளையாடுவோம் என்ற வாக்குறுதி. ஒவ்வொரு ஓட்டமும் (Run), ஒவ்வொரு விக்கெட்டும், ஒவ்வொரு தருணமும் எங்களது ரசிகர்களின் உணர்வுகளைச் சுமந்து நிற்கும்.
இந்தப் புதிய இலச்சினை இனி சீருடைகள், வணிகப் பொருட்கள், டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ அடையாளங்களிலும் இடம்பெறும். இது ஒற்றுமை, லட்சியம் மற்றும் ஒருமித்த உணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் என்பது வெறும் ஒரு அணியை மட்டும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை. அவர்கள் ஒரு நகரத்தின் பெருமையைச் சுமந்து செல்கிறார்கள். அனைவருடனும் இணைந்து, இந்தப் பயணம் தொடர்கிறது." என தெரிவித்துள்ளார்.