இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ்: லக்ஷயா சென், ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேசியாவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் முதல் சுற்றில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
ஜகார்த்தா:
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், தைவானின் வாங் சூ வெய் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடியா லக்ஷயா சென் முதல் செட்டை 21-13 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக தைவான் வீரர் 2வது செட்டை 21-16 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வென்ற லக்ஷயா சென் இரண்டாவ்து சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 21-15, 21-23, 24-22 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பான் வீரரை வீழ்த்தி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
