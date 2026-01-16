என் மலர்tooltip icon
      இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் லக்ஷயா சென்
      டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Jan 2026 12:16 AM IST
      • இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
      • 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் வெற்றி பெற்றார்.

      புதுடெல்லி:

      இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது. வரும் 18-ம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் பிவி சிந்து உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், ஜப்பானின் நிஷிமோட்டோ உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லக்ஷயா சென் 21-19, 21-10 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

