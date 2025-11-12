என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் லக்ஷயா சென் வெற்றி
      X
      ஜப்பான்

      குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் லக்ஷயா சென் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Nov 2025 11:00 PM IST (Updated: 12 Nov 2025 11:04 PM IST)
      • குமாமாடோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜப்பானில் நடந்து வருகிறது.
      • ஆண்கள் ஒற்றையர் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் வெற்றி பெற்றார்.

      டோக்கியோ:

      குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜப்பானில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், ஜப்பானின் கோகி வடனாபே உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லக்ஷயா சென் 21-12, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்தப் போட்டி 39 நிமிடங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.

      Kumamoto Masters badminton Lakshya Sen குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் லக்‌ஷயா சென் 
      Next Story
      ×
        X