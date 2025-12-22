என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஸ்குவாஷ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜோஷ்வா சின்னப்பா, வீர் சோட்ரானி
      X
      மகாராஷ்டிரா

      வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஸ்குவாஷ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜோஷ்வா சின்னப்பா, வீர் சோட்ரானி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Dec 2025 12:26 AM IST
      • சிசிஐ வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஸ்குவாஷ் தொடர் மும்பையில் நடைபெற்றது.
      • இதில் பெண்கள் ஒற்றையரில் ஜோஷ்னா சின்னப்பா வெற்றி பெற்றார்.

      மும்பை:

      சிஐஐ வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஸ்குவாஷ் தொடர் மும்பையில் நடைபெற்றது.

      பெண்களுக்கான இறுதிப்போட்டியில் ஜோஷ்னா சின்னப்பா, சன்யா வார்ஸ் உடன் மோதினார். இதில் ஜோஷ்னா 7-11, 11-8, 11-8, 11-5 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

      இதேபோல், ஆண்களுக்கான இறுதிப்போட்டியில் வீர் சோட்ரானி, சூரஜ் சந்த் உடன் மோதினார். இதில் வீர் சோட்ரானி 11-9, 11-9, 11-2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

      squash Joshna Chinappa ஸ்குவாஷ் ஜோஷ்னா சின்னப்பா 
      Next Story
      ×
        X