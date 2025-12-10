என் மலர்tooltip icon
      ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: வெண்கலம் வென்றது இந்தியா
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 11:24 PM IST
      • ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது.
      • இதில் இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியது.

      சென்னை:

      14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்றது.

      இன்று மாலை நடைபெற்ற வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இந்திய அணி, அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்கொண்டது.

      இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய இந்திய அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தியது.

      இதன்மூலம் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்று இந்திய அணி அசத்தியது.

      கடந்த 2016-ம் ஆண்டு இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

