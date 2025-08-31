என் மலர்tooltip icon
      Asia Cup Hockey: ஜப்பானை வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா
      பீகார்

      Asia Cup Hockey: ஜப்பானை வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Aug 2025 11:02 PM IST (Updated: 31 Aug 2025 11:03 PM IST)
      • ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடர் பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிரில் நடந்து வருகிறது.
      • இந்திய அணி 2வது லீக் போட்டியில் ஜப்பானை வெற்றி பெற்றது.

      பாட்னா:

      8 அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடர் பீகாரில் உள்ள ராஜ்கிரில் நடந்து வருகிறது. ஏ பிரிவில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, கஜகஸ்தான் அணிகள் இடம்பிடித்துள்ளன. இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் சீனாவை 4-3 என வீழ்த்தியது.

      இந்நிலையில், இந்திய அணி 2வது லீக் போட்டியில் ஜப்பான் அணியுடன் இன்று மோதியது.

      முதல் பாதியில் இந்திய அணி 2 கோல்களை அடித்து 2-0 என முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது பாதியில் ஜப்பான் 2 கோல்கள் அடித்தது. இந்தியா மேலும் ஒரு கோல் அடித்து 3-2 என வெற்றி பெற்றது.

      ஹர்மன்பிரீத் சிங் 2 கோலும், மன்தீப் சிங் ஒரு கோலும் அடித்து வெற்றிக்கு வழிவகுத்தனர்.

      இதன்மூலம் 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

