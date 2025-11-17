என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகால்பந்து

      கால்பந்து

      ரெட் கார்டால் ரொனால்டோ இல்லாமல் விளையாடிய போர்ச்சுகல் உலக கோப்பைக்கான தகுதி போட்டியில் வெற்றி
      X

      ரெட் கார்டால் ரொனால்டோ இல்லாமல் விளையாடிய போர்ச்சுகல் உலக கோப்பைக்கான தகுதி போட்டியில் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Nov 2025 7:37 AM IST
      • கடந்த போட்டியில் ரொனால்டோவுக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
      • அர்மேனியா வுக்கு எதிரான போட்டியில் போர்ச்சுகல் கேப்டன் ரொனால்டோ விளையாடவில்லை

      2026 கால்பந்து உலக கோப்பைக்கான தகுதி போட்டியில் ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணி அர்மேனியா அணியை எதிர்கொண்டது.

      இப்போட்டியில் போர்ச்சுகல் அணியில் கேப்டன் ரொனால்டோ விளையாடவில்லை. ஏனெனில் கடந்த போட்டியில் ரெட் கார்டு வாங்கியதால் இந்த போட்டியில் விளையாட அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

      ரொனால்டோ இல்லாமல் களமிறங்கிய போர்ச்சுகல் அணி அர்மேனியாவை 9-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

      இந்த வெற்றியால் போர்ச்சுகல் அணி உலக கோப்பையில் விளையாட தகுதி பெற்றது இதன் மூலம் 6வது முறையாக கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலக கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார்.

      Ronaldo கிறிஸ்டினா ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் உலக கோப்பை கால்பந்து Portugal world cup FootBall 
      Next Story
      ×
        X