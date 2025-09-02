என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடர்- ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு
- இந்த தொடரின் முதல் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.
- இந்த தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஜிம்பாப்வே சென்றுள்ளது. இதன் முதல் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டனாக சிக்கந்தர் ராசா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே அணி விவரம்:-
சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், பிராட் எவன்ஸ், ட்ரெவர் குவாண்டு, கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமணி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிளசிங் முசரபானி, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கரவா, பிரெண்டன் டெய்லர், சீன் வில்லியம்ஸ்.
