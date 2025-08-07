Live
      கடைசி டெஸ்ட்: மேட் ஹென்றி வேகத்தில் சரிந்த ஜிம்பாப்வே- 125 ரன்னில் ஆல் அவுட்
      கடைசி டெஸ்ட்: மேட் ஹென்றி வேகத்தில் சரிந்த ஜிம்பாப்வே- 125 ரன்னில் ஆல் அவுட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Aug 2025 6:07 PM IST
      • ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக பிரெண்டன் டெய்லர் 44 ரன்கள் எடுத்தார்.
      • நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்ரி 5 விக்கெட்டையும் ஜகரி ஃபௌல்க்ஸ் 4 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.

      நியூசிலாந்து அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஜிம்பாப்வேவுக்கு சென்றது. இதில் முதல் டெஸ்டில் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.

      இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

      அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி, நியூசிலாந்து பந்து வீச்சை தாக்குபிடிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. தொடக்கம் முதலே விக்கெட்டுகளை இழந்த ஜிம்பாப்வே அணி 48.5 ஓவரில் 125 ரன்கள் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக பிரெண்டன் டெய்லர் 44 ரன்கள் எடுத்தார்.

      நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டையும் ஜகரி ஃபௌல்க்ஸ் 4 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.

      ZIMvNZ test cricket ஜிம்பாப்வே நியூசிலாந்து தொடர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் 
