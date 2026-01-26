என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
பெண்கள் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் முதல் சதத்தை பதிவு செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் வீராங்கனை
- 32 பந்தில் 7 பவுண்டரி, ஒரு சிக்சருடன் அரைசதம் அடித்திருந்தார்.
- அடுத்த 25 பந்தில் சதத்தை தொட்டார்.
பெண்கள் பிரீமியர் லீக் 2026 சீசனில் வதோதராவில் நடைபெற்று வரும் போட்டியில் ஆர்சிபி- மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஹெய்லே மேத்யூஸ், சஜீவன் சஜனா ஆகியோர் தொடக்க பேட்டர்களாக களம் இறங்கினர். சஜனா 7 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்து மேத்யூஸ் உடன் நாட் ஸ்கைவர்-பிரன்ட் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மேத்யூஸ் 39 பந்தில் 56 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
மறுமுனையில் விளையாடிய நாட் ஸ்கைவர்-பிரன்ட் அபாரமாக விளையாடி 57 பந்தில் சதம் விளாசினார். இதன்மூலம் பெண்களுக்கான பிரீமியர் லீக்கில் சதம் அடித்த முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இவர் இங்கிலாந்து வீராங்கனை ஆவார்.
சதம் விளாசிய அவர் 16 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 100 ரன்கள் அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இவரது சதத்தால் மும்பை இந்தியன்ஸ் 20 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 199 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
நாட் ஸ்கைவர்-பிரன்ட் 32 பந்தில் 7 பவுண்டரி, ஒரு சிக்சருடன் அரைசதம் அடித்திருந்தார். மும்பை இந்தியன்ஸ் 7.1 ஓவரில் 50 ரன்னையும், 11.4 ஓவரில் 100 ரன்களையும், 15 ஓவரில் 150 ரன்களையும் தொட்டது.