Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்தியா - இலங்கை மோதும் டி20 தொடருக்கான அட்டவணை வெளியீடு
      X

      மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்தியா - இலங்கை மோதும் டி20 தொடருக்கான அட்டவணை வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Nov 2025 2:38 PM IST
      • இந்தியா - இலங்கை அணிகள் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.
      • இந்த தொடர் டிசம்பர் 21-ந் தேதி தொடங்கி 30-ந் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

      இலங்கை மகளிர் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. இந்த தொடருக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

      அதன்படி இந்த டி20 தொடர் டிசம்பர் 21-ந் தேதி தொடங்கி 30-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. முதல் 2 போட்டிகள் விசாகப்பட்டினத்திலும் 3 போட்டிகள் திருவனந்தபுரத்திலும் நடைபெறுகிறது.

      முதல் டி20 டிசம்பர் 21-ந் தேதியும் 2-வது டி20 போட்டி 23-ந் தேதியும் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறுகிறது. அதனை தொடர்ந்து 3,4,5-வது டி20 போட்டிகள் முறையே 26, 28, 30 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரத்திலும் நடைபெறுகிறது.

      Women's Cricket Sri Lanka India Women's Cricket Series T20 Cricket மகளிர் கிரிக்கெட் இலங்கை இந்தியா மகளிர் கிரிக்கெட் தொடர் டி20 கிரிக்கெட் 
      Next Story
      ×
        X