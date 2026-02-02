'அரசு மற்றும் வாரியம் என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதனை பின்பற்றுவோம்' - பாகிஸ்தான் கேப்டன்!

என் மலர்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் அரசு மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதை வீரர்கள் பின்பற்றுவார்கள் என பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா தெரிவித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டி முடிந்த உடனேயே அணி மேலாளரால் வீரர்களுக்கு இந்த முடிவு தெரிவிக்கப்பட்டதாக சல்மான் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "நாங்கள் வாரியத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட வீரர்கள், எங்கள் அரசாங்கமும் வாரியமும் எந்த முடிவை எடுத்தாலும், அனைத்து வீரர்களும் அதற்கு உடன்படுவோம்" என தெரிவித்தார். "எங்களுக்கு இன்னும் மூன்று குழு போட்டிகள் உள்ளன, எனவே அவை அனைத்தையும் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற முயற்சிப்போம்," என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியைப் பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்கும் முடிவுக்கு ஷாஹித் அப்ரிடி, முகமது யூசுப் மற்றும் ரஷீத் லத்தீப் போன்ற முன்னாள் கேப்டன்களும், மொயின் கான், சர்பராஸ் அகமது மற்றும் மொஹ்சின் கான் போன்ற முன்னாள் வீரர்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
'சமீப காலங்களில் ஐசிசி வங்கதேசத்திற்கு செய்த காரியங்கள் அல்லது இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு முன்னால் அவர்கள் பணிந்து போன விதம் ஆகியவற்றைப் பார்க்கும் போது, யாராவது ஒருத்தர் இதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது' என்று லத்தீப் கூறியுள்ளார்.
அரசியலை விளையாட்டோடு கலப்பதில் தனக்கு நம்பிக்கை இல்லாததால், பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடன் விளையாடாதது ஏமாற்றமளித்ததாகவும், ஆனால் அந்த முடிவுக்கான காரணங்களை தான் புரிந்துகொண்டதாகவும் அஃப்ரிடி கூறியுள்ளார். உலக கிரிக்கெட்டின் பரந்த நலன்களுக்காக எந்தப் பாதையை எடுக்க விரும்புகிறது என்பதை ஐ.சி.சி இப்போது முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று மொயின் கூறினார்.
முன்னதாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட மாட்டோம் என பாகிஸ்தான் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.