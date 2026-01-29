Live
      காயம் அடைந்த வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு 4-ந் தேதி உடல்தகுதி சோதனை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Jan 2026 2:15 PM IST
      • வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு வருகிற 4-ந்தேதி உடல் தகுதி சோதனை நடக்கிறது.
      • உடல்தகுதி பெறாவிட்டால் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக உலக கோப்பைக்கு வேறு ஒரு வீரர் தேர்வு செய்யப்படுவார்.

      புதுடெல்லி:

      தமிழகத்தை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆல்ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர்.

      நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடந்த 11-ந்தேதி நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் எஞ்சிய ஆட்டம் மற்றும் 20 ஓவர் தொடரில் இருந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகினார்.

      26 வயதான வாஷிங்டன் சுந்தர் 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இடம் பெற்றுள்ளார். இந்தப் போட்டி வருகிற 7-ந்தேதி தொடங்குகிறது. அதற்குள் அவர் உடல்தகுதி பெறுவாரா? என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு வருகிற 4-ந்தேதி உடல் தகுதி சோதனை நடக்கிறது. மருத்துவ குழுவின் அறிக்கையை பொறுத்தே இது குறித்து முடிவு செய்யப்படும். உடல்தகுதி பெறாவிட்டால் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக உலக கோப்பைக்கு வேறு ஒரு வீரர் தேர்வு செய்யப்படுவார்.

