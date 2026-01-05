என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
சர்வதேச டி20 லீக் தொடர்: முதல் முறையாக கோப்பை வென்றது டெசர்ட் வைபர்ஸ்
- முதலில் ஆடிய டெசர்ட் வைபர்ஸ் அணி 20 ஓவரில் 182 ரன்கள் குவித்தது.
- கேப்டன் சாம் கர்ரன் 51 பந்தில் 74 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார்.
துபாய்:
4-வது சர்வதேச டி20 லீக் கிரிக்கெட் போட்டி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் துபாயில் நடந்த இறுதிப்போட்டியில் எம்.ஐ.எமிரேட்ஸ், டெசர்ட் வைபர்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய டெசர்ட் வைபர்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 182 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் கேப்டன் சாம் கர்ரன் 51 பந்தில் 74 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார்.
அடுத்து ஆடிய எம்.ஐ.எமிரேட்ஸ் 18.3 ஓவரில் 136 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இதன்மூலம் 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற டெசர்ட் வைபர்ஸ் அணி கோப்பையை வென்று அசத்தியது.
கடந்த 2 தொடர்களில் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வி அடைந்த வைபர்ஸ் இந்த தடவை முதல் முறையாக கோப்பை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
