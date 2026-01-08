Live
      VIDEO:ஆஷஸ் தொடருடன் ஓய்வு பெற்றார் உஸ்மான் கவாஜா
      VIDEO:ஆஷஸ் தொடருடன் ஓய்வு பெற்றார் உஸ்மான் கவாஜா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 11:22 AM IST
      • ஆஷஸ் தொடரை ஆஸ்திரேலியா அணி 4-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது.
      • இந்த தொடருடன் ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா ஓய்வு பெற்றார்.

      5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கி இன்றுடன் முடிவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆஸ்திரேலியா அணி 4-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது.

      இந்நிலையில் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுவதாக ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார். இந்த தொடரில் அவர் ஒரு அரை சதம் மட்டுமே அடித்திருந்தார். அவரது கடைசி இன்னிங்சிலும் ஏமாற்றத்தை அளித்தார். அவர் இன்று 6 ரன்னில் அவுட் ஆனார்.

      39 வயதான கவாஜா 88 டெஸ்டில் 6229 ரன் எடுத்துள்ளார். சராசரி 42.95 ஆகும். 16 சதமும், 28 அரைசதமும் எடுத்துள்ளார். ஆஷஸ் தொடருக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்ற 7-வது ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா ஆவார். டான் பிராட்மேன், டேமியனை மார்ட்டின், ஜஸ்டின் லாங்கர், வார்னே, மெக்ராத், மைக்கேல் கிளார்க் ஆகியோரும் ஆஷஸ் தொடருக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்றனர்.

