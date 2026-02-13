என் மலர்tooltip icon
      டி20 உலகக் கோப்பை: கடைசி ஓவரில் கனடாவை வீழ்த்திய யுஏஇ
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Feb 2026 7:16 PM IST
      • கனடா தரப்பில் ஹர்ஷ் அரை சதம் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
      • யுஏஇ தரப்பில் ஜுனைத் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் நடத்துகின்றன. இதில் இன்று 19-வது லீக் ஆட்டத்தில் யுஏஇ- கனடா அணிகள் மோதுகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற கனடா அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய கனடா அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 145 ரன்கள் எடுத்தது. யுஏஇ தரப்பில் ஜுனைத் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

      இதனையடுத்து யுஏஇ அணியின் தொடக்க வீரர்களாக ஆர்யஷ் சர்மா, கேப்டன் வசீம் ஆகியோர் களமிறங்கினர். இதில் வசீம் 4 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். அதனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்னில் வெளியேறினர்.

      இந்நிலையில் ஆர்யஷ் உடன் ஷோயப் கான் ஜோடி பொறுப்புடன் விளையாடிய ஸ்கோரை உயர்த்தினர். சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் அரை சதம் அடித்து அசத்தினர். இறுதிவரை போராடிய இருவரும் அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றனர். யுஏஇ அணி 19.4 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 151 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

      T20 World Cup 2026 டி20 உலகக் கோப்பை 2026 
