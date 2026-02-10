Live
      டி20 உலகக் கோப்பை: நியூசிலாந்துக்கு 174 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த யுஏஇ
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 5:15 PM IST
      • யுஏஇ தரப்பில் முகமது வசீம் 66 ரன்கள் விளாசினார்.
      • நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

      சென்னை:

      டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெற்று வரும் 11-வது லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து - யுஏஇ(ஐக்கிய அரபு அமீரகம்) அணிகள் விளையாடி வருகின்றனர்.

      இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற யுஏஇ அணியின் கேப்டன் முகமது வசீம் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். அதன்படி யுஏஇ அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.

      தொடக்கத்தில் ஆர்யன்ஸ் ஷர்மா 8 ரன்களில் வெளியேறினார். தொடர்ந்து முகமது வசீம் , அலிஷான் சராபு ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர். அதிரடியாகி விளையாடிய இருவரும் அரைசதமடித்து அசத்தினர். முகமது வசீம் 66 ரன்களும் அலிஷான் சராபு 55 ரன்களும் எடுத்தனர்.

      அடுத்த வந்த வீரர்கள் முடிந்த அளவு ரன்களை குவித்தனர். இதனால் இறுதியில் யுஏஇ அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 173 ரன்கள் எடுத்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

