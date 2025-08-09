என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
U19 சீரீஸ்: இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடரில் 2 இளம் இந்திய வம்சாவளி வீரர்களை களமிறக்கிய ஆஸ்திரேலியா!
இந்தியாவுக்கு எதிரான வரவிருக்கும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான தொடருக்கான (U19series) அணியை ஆஸ்திரேலியா அறிவித்துள்ளது.
15 பேர் கொண்ட அணியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இரண்டு இளம் வீரர்கள் ஆர்யன் சர்மா மற்றும் யாஷ் தேஷ்முக் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா இடையே மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் இரண்டு நான்கு நாள் போட்டிகள் நடைபெறும்.
செப்டம்பர் 21 முதல் அக்டோபர் 10 வரை பிரிஸ்பேன் மற்றும் மெக்கே ஆகிய இடங்களில் போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
இளம் வீரர்களின் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு 2026 உலகக் கோப்பைக்கான இறுதி அணி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் என கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா (CA) தெரிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணி:
சைமன் பட்ஜ், அலெக்ஸ் டர்னர், ஸ்டீவ் ஹோகன், வில் மலாக்சுக், யாஷ் தேஷ்முக், டாம் ஹோகன், ஆர்யன் சர்மா, ஜான் ஜேம்ஸ், ஹேடன் ஷில்லர், சார்லஸ் லாச்மண்ட், பென் கார்டன், வில் பைரோம், கேசி பார்டன், அலெக்ஸ் லீ யங், ஜெய்டன் டிராப்பர்.