Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக் கோப்பை: நேபாளத்திற்கு 171 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது ஸ்காட்லாந்து
      X

      டி20 உலகக் கோப்பை: நேபாளத்திற்கு 171 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது ஸ்காட்லாந்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 8:44 PM IST
      • மைக்கேல் ஜோன்ஸ் 45 பந்தில் 71 ரன்கள் விளாசினார்.
      • சோம்பால் கமி 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

      டி20 உலகக் கோப்பையில் மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் போட்டியில் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஸ்காட்லாந்து- நேபாளம் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற நேபாளம் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி ஸ்காட்லாந்து அணி முதலில் களம் இறங்கியது. தொடக்க வீரர் மைக்கேல ஜோன்ஸ் அபாரமாக விளையாட, ஜார்ஜ் முன்சே நிதானமாக விளையாடினார். முன்சே 29 பந்தில் 27 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

      அடுத்து வந்த பிரெண்டன் மெக்கல்லம் 19 பந்தில் 25 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். இதற்கிடையே மைக்கேல் ஜோன்ஸ் 45 பந்தில் 71 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். இவர் ஆட்டமிழக்கும்போது ஸ்காட்லாந்து 15.2 ஓவரில் 132 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

      அதன்பின் ஸ்காட்லாந்து விக்கெட்டுகள் மளமளவென சரிய ஆரம்பித்தது. இறுதியாக 20 ஓவரில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 171 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. நேபாளம் அணி சார்பில் சோம்பால் கமி 3 விக்கெட்டும், நந்தன் யாதவ் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

      T20 World Cup டி20 உலகக் கோப்பை 
      Next Story
      ×
        X