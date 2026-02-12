Live
      டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இத்தாலி அணிக்கு 124 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது நேபாளம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Feb 2026 4:36 PM IST (Updated: 12 Feb 2026 4:36 PM IST)
      • இத்தாலி அணி முதலில் பந்துவீசியது.
      • இத்தாலி சார்பில் க்ரிஷ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. இந்தத் தொடரின் 17வது போட்டியில் இத்தாலி மற்றும் நேபாளம் அணிகள் மோதின. வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இத்தாலி அணி முதலில் பந்துவீசியது.

      டாஸை தோற்று பேட்டிங்கை தொடங்கிய நேபாளம் அணி துவக்கம் முதலே ரன் குவிக்க தடுமாறியது. நேபாளம் அணியின் துவக்க வீரர்கள் குஷல் புர்டெல் (5), ஆசிஃப் ஷேக் (20) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரோகித் பௌடெல் 14 பந்துகளில் 23 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார்.

      அடுத்தடுத்து களமிறங்கிய தீபிந்திரா சிங் (17), ஆரிஃப் ஷேக் (27), லொகேஷ் பேம் (3), குல்சன் ஜா (3) சொற்ப ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினர். நேபாளம் அணி 19.3 ஓவர்களில் 123 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இத்தாலி சார்பில் க்ரிஷ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் மனென்டி 2 விக்கெட்டுகளையும், அலி ஹாசன், ஸ்மட்ஸ் மற்றும் ஜஸ்பிரித் சிங் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

