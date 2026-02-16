என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
கட்டாயம் வெற்றி: இத்தாலிக்கு 203 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இங்கிலாந்து
- பில் சால்ட் 28 ரன்களும், டாம் பான்டன் 30 ரன்களும் அடித்தனர்.
- பில் ஜேக்ஸ் 22 பந்தில் 53 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் இன்றைய 2-வது போட்டியில் 'சி' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இங்கிலாந்து- இத்தாலி அணிகள் கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் விளையாடி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து கட்டாயம் வெற்றி என்ற நிலையில் களம் இறங்கியது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
பட்லர் 3 ரன்னிலும், பில் சால்ட் 28 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் வந்த வீரர்கள் தங்களுடைய பங்குக்கு ஏற்ற வகையில் ரன்கள் சேர்த்தனர்.
பெத்தேல் (23), டாம் பான்டன் (30), ஹார் ப்ரூக் (14), சாம் கர்ரன் (25) விரைவாக ரன் சேர்த்தனர். வில் ஜேக்ஸ் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். வில் ஜேக்ஸ் 21 பந்தில் 3 பவுண்டரி, 4 சிக்சருடன் அரைசதம் விளாசினார். அவர் 22 பந்தில் 53 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருக்க இங்கிலாந்து 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
Next Story