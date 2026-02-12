என் மலர்
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நேபாள அணியை 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இத்தாலி
- நேபாளம் அணி 123 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
- ஜஸ்டின், அந்தோனி அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. இந்தத் தொடரின் 17வது போட்டியில் இத்தாலி மற்றும் நேபாளம் அணிகள் மோதின. வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இத்தாலி அணி முதலில் பந்துவீசியது.
நேபாளம் அணியின் துவக்க வீரர்கள் குஷல் புர்டெல் (5), ஆசிஃப் ஷேக் (20) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரோகித் பௌடெல் 14 பந்துகளில் 23 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார். நேபாளம் அணி 19.3 ஓவர்களில் 123 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
இத்தாலி சார்பில் க்ரிஷ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் மனென்டி 2 விக்கெட்டுகளையும், அலி ஹாசன், ஸ்மட்ஸ் மற்றும் ஜஸ்பிரித் சிங் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர். எளிய இலக்கை துரத்திய இத்தாலி அணி தொடக்கம் முதலே ரன் குவிப்பில் கவனம் செலுத்தியது. இத்தாலி அணியின் தொடக்க வீரர்களான ஜஸ்டின் மொஸ்கா மற்றும் அந்தோனி மொஸ்கா அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ஜஸ்டின் 44 பந்துகளில் 60 ரன்களை (5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள்), அந்தோனி 32 பந்துகளில் 62 ரன்களை (3 பவுண்டரிகள், 6 சிக்சர்கள்), விளாசினர். இதன் மூலம் இத்தாலி அணி 12.4 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 124 ரன்களை குவித்து 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.