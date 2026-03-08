Live
      T20 World Cup Final | உலகக் கோப்பையை கொண்டு வந்த எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மா..!
      T20 World Cup Final | உலகக் கோப்பையை கொண்டு வந்த எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மா..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 7:03 PM IST
      • டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் ஐசிசி தூதராக ரோகித் சர்மா உள்ளார்.
      • அறிமுக டி20 உலகக் கோப்பை வென்றவர் எம்.எஸ். தோனி ஆவார்.

      டி20 உலகக் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தொடங்கியுள்ளது. இதில் இந்தியா- நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டதில் நியூசிலாந்து கேப்டன் சான்ட்னெர் டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.

      இந்திய அணியில் மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படவில்லை. இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அரையிறுதியில் விளையாடிய அதே வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். நியூசிலாந்து அணியில் ஜேக்கப் டஃபி அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். மெக்கோன்சி நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

      இந்திய அணி அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தையும், நியூசிலாந்து தென்ஆப்பிரிக்காவையும் வீழ்த்தியிருந்தன.

      போட்டி தொடங்குவதற்கு முன் இருநாட்டு தேசிய கீதம் பாடப்படும். அப்போது டி20 உலகக் கோப்பை ரசிகர்கள் பார்வைக்காக மைதானத்தின் நடுவில் வைக்கப்பட்டது. அந்த உலகக் கோப்பையை இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களான எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகியோர் கொண்டு வந்தனர்.

      ரோகித் சர்மா ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையின் தூதராக உள்ளார். மேலும், கடந்த முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் இருந்துள்ளார்.

      எம்.எஸ். தோனி தலைமையில்தான் இந்திய அணி முதன்முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது. மேலும், அறிமுக டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்றவரும் இவரே ஆவார்.

      T20 World Cup 2026 டி20 உலகக் கோப்பை 2026 
