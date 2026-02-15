என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நமீபியா அணியை 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது அமெரிக்கா
- லௌரென் 39 பந்துகளில் 58 ரன்கள் விளாசினார்.
- அமெரிக்கா அணியின் ஷேட்லி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. இதில் நடைபெற்ற 26வது லீக் போட்டியில் நமீபியா மற்றும் அமெரிக்கா அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி பேட்டிங் செய்த அமெரிக்க அணி20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 199 ரன்களை குவித்தது. அமெரிக்கா சார்பில் கடைசி ஓவர்களில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சய் 33 பந்துகளில் 68 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள், 6சிக்சர்கள் ) விளாசினார். நமீபியா சார்பில் விலெம் மைபர்க், கெர்ஹட் எராஸ்மஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
கடின இலக்கை துரத்திய நமீபியா அணிக்கு தொடக்க வீரர்களான லௌரென் மற்றும் ஜான் சிறப்பான துவக்கத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். ஜான் 15 பந்துகளில் 19 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்) அடித்த அவுட் ஆன நிலையில், லௌரென் 39 பந்துகளில் 58 ரன்கள் (5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள்) விளாசினார். அடுத்து களமிறங்கிய நிகோல் லாஃப்டி ஈடன் 17 பந்துகளில் 28 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள்) எடுத்தார்.
நல்ல துவக்கம் கிடைத்த போதிலும் இடையில் நமீபியா வீரர்கள் ரன் குவிப்பில் தடுமாறியது. அமெரிக்கா அணியின் ஷேட்லி 2 விக்கெட்டுகளையும், சௌரப் நெட்ராவல்கர், அலி கான் மற்றும் ஷூபம் ரஞ்சேன் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர். மற்ற வீரர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்தினர்.
இதனால் நமீபியா அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 168 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை தழுவியது. அமெரிக்கா அணி 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.