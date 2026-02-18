என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 123 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது UAE
- டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணி பந்துவீச்சு தேர்வு.
- UAE சார்பில் அலிஷன் ஷரஃபு 45 ரன்களை அடித்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இந்தத் தொடரின் 34வது லீக் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் மோதின. டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணி முதலில் பந்துவீசியது.
பேட்டிங்கை தொடங்கிய ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி தொடக்கம் முதலே ரன் குவிப்பில் தடுமாறியது. தொடக்க வீரர்களான ஆர்யன் ஷர்மா 17 பந்துகளில் 13 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்) அடித்து அவுட் ஆனார். இவருடன் களமிறங்கிய கேப்டன் முகமது வசீம் 12 பந்துகளில் 22 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள்) அடித்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
இவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய அலிஷன் ஷரஃபு நிதானமாக ஆடி ரன் குவிப்பில் கவனம் செலுத்தினார். எனினும், அடுத்தடுத்து களமிறங்கிய ஷோயப் கான் மற்றும் சையது ஹைடர் தலா 6 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தனர். போட்டி முடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 122 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.
ஐக்கிய அமீரகம் சார்பில் அலிஷன் அதிகபட்சமாக 38 பந்துகளில் 45 ரன்கள் (5 பவுண்டரிகள், 1சிக்சர்) அடித்தார். தென் ஆப்பிரிக்கா சார்பில் கார்பின் போஷ் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ரிச் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜார்ஜ் லிண்டே தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.