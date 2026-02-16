என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 161 ரன் இலக்கு நிர்ணயித்த UAE
- ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 160 ரன் எடுத்தது.
- ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா உமர்சாய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
புதுடெல்லி:
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் டெல்லியில் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கிய 28-வது லீக் ஆட்டத்தில் டி பிரிவில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான்-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிகள் மோதின. ஆப்கானிஸ்தான் 2 போட்டியில் தோற்று இருந்தது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் தோற்றது.
டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 160 ரன் எடுத்தது. சோயிப்கான் அதிகபட்சமாக 48 பந்தில் 68 ரன்னும் (6 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்), ஷரபு 31 பந்தில் 40 ரன்னும் (3 பவுண்டர், 2 சிக்சர்), எடுத்தனர்.
ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா உமர்சாய் 4 விக்கெட்டும், முஜிபுர் ரகுமான் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினார்கள். 161 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆப்கானிஸ்தான் களம் இறங்கியது.
Next Story