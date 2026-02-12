என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஓமன் அணியை 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இலங்கை
- முகமது நதீம் நிதானமாக ஆடி ரன் குவிப்பில் கவனம் செலுத்தினார்.
- துஷ்மந்தா சமீரா, மஹேஷ் தீக்ஷனா தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. இந்தத் தொடரின் 16வது போட்டியில் இலங்கை மற்றும் ஓமன் அணிகள் மோதின. இலங்கையில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஓமன் அணி முதலில் பந்துவீசியது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணியின் குசல் மென்டிஸ் மற்றும் பவன் ரதன்யாகே ஜோடி நிலையாக ஆடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். குசல் மென்டிஸ் 45 பந்துகளில் 61 ரன்கள் (7 பவுண்டரிகள்), பவன் 28 பந்துகளில் 60 ரன்கள் (8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் தசுன் ஷனகா அபாரமாக ஆடி அரைசதம் கடந்தார். 20 பந்துகளில் 50 ரன்களை (4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) அடித்த நிலையில் தசுன் ஷனகா தனது விக்கெட்டை இழந்தார். 20 ஓவர்கள் முடிவில் இலங்கை அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 225 ரன்களை குவித்துள்ளது. ஓமன் சார்பில் ஜிதென் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜே ஒடெட்ரா, சுஃப்யான் மெஹ்மூத் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
கடின இலக்கை துரத்திய ஓமன் அணி துவக்கத்திலேயே விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியின் ஆமிர், கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங் முறையே 6, 1 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து வந்த ஹமத் மிர்ஸா 9 ரன்களில் நடையை கட்டினார். இவருடன் ஆடிய முகமது நதீம் நிதானமாக ஆடி ரன்குவிப்பில் கவனம் செலுத்தினார்.
எனினும், இலங்கை அணியினர் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை எடுத்து வந்தனர். இதனால் ஓமன் அணியின் வாசிம் அலி, விநாயக் ஷுக்லா, ஜிதென் ரமணந்தி, நதீம் கான், சுஃப்யான், ஷா ஃபைசல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஓமன் அணி 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 120 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது.
ஓமன் சார்பில் முகமது நதீம் ஆட்டமிழக்காமல் 53 ரன்களை சேர்த்தார். இதனால் இலங்கை அணி 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இலங்கை அணி சார்பில் துஷ்மந்தா சமீரா, மஹேஷ் தீக்ஷனா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், துனித் வெல்லலகே, துஷன் ஹேமந்தா மற்றும் கமிந்து மென்டிஸ் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.