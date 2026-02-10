என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நமீபியாவை வீழ்த்தியது நெதர்லாந்து
- நெதர்லாந்து சார்பில் பேஸ் டி லீட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
- கோலின் ஆக்கர்மேன் 28 பந்துகளில் 32 ரன்களை எடுத்தார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தி வருகின்றன. இந்தத் தொடரின் 10வது போட்டியில் நமீபியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் மோதின. டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நெதர்லாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த நமீபியா அணி நிதானமாக இன்னிங்ஸை தொடங்கியது. இந்த அணியின் துவக்க வீரரான லௌரென் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் களமிறங்கிய ஜான் ஃபிரைலிங்க் பொறுப்பாக ஆடி 26 பந்துகளில் 30 ரன்கள் (3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) எடுத்தார். இவருடன் ஆடிய ஜான் நிகோல் 38 பந்துகளுக்கு 42 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்கள்) எடுத்தார். போட்டி முடிவில் நமீபியா அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 156 ரன்களை எடுத்துள்ளது.
நெதர்லாந்து சார்பில் லோகன், பேஸ் டி லீட் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர். ஆர்யன் தத், ஃபிரெட் கிளாசன் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர். தற்போது நெதர்லாந்து அணி 157 ரன்களை இலக்காக கொண்டு களமிறங்கியது. நெதர்லாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் மைக்கல் லீவிட் 15 பந்துகளில் 28 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்கள்) எடுத்தார். இவருடன் களமிறங்கிய மேக்ஸ் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பேஸ் டி லீட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இவருடன் ஆடிய கோலின் ஆக்கர்மேன் 28 பந்துகளில் 32 ரன்களை (1 சிக்சர்) அடித்து அவுட் ஆனார். நெதர்லாந்து சார்பில் பேஸ் டி லீட் அதிகபட்சமாக 48 பந்துகளில் 72 ரன்கள் (5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்சர்கள்) நெதர்லாந்து அணி 18 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 159 ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது.