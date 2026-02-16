Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக் கோப்பை 2026: UAE அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ஆப்கானிஸ்தான்
      X

      டி20 உலகக் கோப்பை 2026: UAE அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ஆப்கானிஸ்தான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Feb 2026 2:42 PM IST
      • ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா உமர்சாய் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
      • இப்ராகிம் சத்ரான் 41 பந்துகளில் 53 ரன்களை விளாசினார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரின் 28வது போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டி பிரிவில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிகள் மோதின. ஆப்கானிஸ்தான் 2 போட்டியில் தோற்று இருந்தது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒரு ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் தோற்றது.

      இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 160 ரன் எடுத்தது. சோயிப்கான் அதிகபட்சமாக 48 பந்தில் 68 ரன்னும் (6 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்), ஷரபு 31 பந்தில் 40 ரன்னும் (3 பவுண்டர், 2 சிக்சர்), எடுத்தனர். ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா உமர்சாய் 4 விக்கெட்டும், முஜிபுர் ரகுமான் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினார்கள்.

      161 ரன்களை ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. துவக்க வீரரான ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் களமிறங்கிய இப்ராகிம் சத்ரான் அதிரடியாக ஆடினார். இவர் 41 பந்துகளில் 53 ரன்கள் (6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) விளாசினார். அடுத்து களமிறங்கிய குலாப்தீன் நயிப் 12 பந்துகளில் 13 ரன்கள், செதிகுல்லா 14 பந்துகளில் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

      இவர்களைத் தொடர்ந்து ஆடிய தார்விஷ் ரசூலி 23 பந்துகளில் 33 ரன்கள் (3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) அடித்தார். இவருடன் ஆடிய அசமதுல்லா ஓமர்சாய் 21 பந்துகளில் 40 ரன்களை (2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்) விளாசினார். இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 19.2 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 62 ரன்களை எடுத்தது. இதனால் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

      T20 World Cup 2026 டி20 உலகக் கோப்பை 2026 
      Next Story
      ×
        X