டி20 உலகக் கோப்பை: முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது இலங்கை
- டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
- முதலில் ஆடிய இலங்கை 20 ஓவரில் 163 ரன்கள் எடுத்தது.
கொழும்பு:
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 6-வது லீக் போட்டியில் இலங்கை, அயர்லாந்து அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் ஆடிய இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 163 ரன்கள் எடுத்தது. குசால் மெண்டிஸ் பொறுப்புடன் ஆடி அரை சதம் கடந்தார். கமிந்து மெண்டிஸ் 19 பந்தில் 44 ரன்கள் குவித்தார்.
தொடர்ந்து ஆடிய அயர்லாந்து 19.5 ஓவரில் 143 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன்மூலம் இலங்கை அணி 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இலங்கை சார்பில் ஹசரங்கா, தீக்ஷனா தலா 3 விக்கெட்டும், பதிரனா 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
