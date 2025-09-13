Live
      ஆசிய கோப்பை: வங்கதேசம் அணிக்கு எதிராக இலங்கை பந்து வீச்சு தேர்வு
      ஆசிய கோப்பை: வங்கதேசம் அணிக்கு எதிராக இலங்கை பந்து வீச்சு தேர்வு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Sept 2025 7:38 PM IST
      • வங்கதேச அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் ஹாங் காங்கை வீழ்த்தி இருந்தது.
      • இலங்கை அணி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்க கடுமையாக போராடும்.

      துபாய்:

      17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி (20 ஓவர்) துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன. இந்த தொடரில் இதுவரை 4 லீக் ஆட்டங்கள் முடிந்துள்ளன.

      இந்நிலையில், இந்த தொடரில் இன்று நடைபெறும் 5-வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      வங்கதேச அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் ஹாங் காங்கை வீழ்த்தி இருந்தது. அதே வெற்றியப்பயணத்தை தொடரை வங்காளதேச அணி முயற்சிக்கும்.

      இலங்கை அணி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்க கடுமையாக போராடும். இதனால் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.

