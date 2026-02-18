என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் UAE அணியை வீழ்த்திய தென் ஆப்பிரிக்கா
- தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 13.4 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 123 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
- தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் அதிகபட்சமாக பிரேவிஸ் 36 ரன்கள் எடுத்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரின் 34-வது லீக் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணி முதலில் பந்துவீசியது.
அதன்படி முதலில் விளையாடிய ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 122 ரன்களை சேர்த்துள்ளது. ஐக்கிய அமீரகம் சார்பில் அலிஷன் அதிகபட்சமாக 38 பந்துகளில் 45 ரன்கள் (5 பவுண்டரிகள், 1சிக்சர்) அடித்தார். தென் ஆப்பிரிக்கா சார்பில் கார்பின் போஷ் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ரிச் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜார்ஜ் லிண்டே தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
இதனை தொடர்ந்து தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தொடக்க வீரர்களாக மார்க்ரம், டி காக் களமிறங்கினர். இதில் டி காக் 14 ரன்னிலும் மார்க்ரம் 28 ரன்களிலும் வெளியேறினர்.
இதனையடுத்து ரிங்கல்டன் - பிரேவிஸ் ஜோடி சேர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். இதில் ரிங்கல்டன் 30 ரன்னிலும் பிரேவிஸ் 36 ரன்னிலும் வெளியேறினர். இறுதியில் ஸ்டெப்ஸ் மற்றும் ஸ்மித் போட்டியை முடித்து வைத்தனர்.
தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 13.4 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 123 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.