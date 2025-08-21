என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோகித் விலகல்?
- டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டியில் இருந்து ஏற்கனவே விலகியுள்ளார்.
- அடுத்து ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் ரோகித் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோகித் விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவருக்கு பதிலாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை கேப்டனாக நியமிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ரோகித் சர்மா, டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டியில் இருந்து ஏற்கனவே விலகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
