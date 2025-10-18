என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ரஞ்சி டிராபி: ஜார்கண்டுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அணி இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி
- முதல் இன்னிங்சில் தமிழ்நாடு 93 ரன்னில் சுருண்டு பாலோ-ஆன் ஆனது.
- 2ஆவது இன்னிங்சில் 212 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது.
ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டி கடந்த 15ஆம் தேதி தொடங்கியது. தமிழ்நாடு- ஜார்க்கண்ட் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி கோவையில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ஜார்க்கண்ட் முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்து, முதல் இன்னிங்சில் 419 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் 247 பந்தில் 173 ரன்கள் விளாசினார். தமிழ்நாடு அணியில் குர்ஜப்னீத் சிங் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
பின்னர் தமிழ்நாடு அணி முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. முதல் ஐந்து வீரர்கள் பாலசுப்ரமணியன் சச்சின் (0), என். ஜெகதீசன் (3), பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் (9), அந்த்ரே சித்தார்த் (2), பாபா இந்திரஜித் (0) அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் 14 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் முதல் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்தது. அம்ப்ரிஸ் 28 ரன்களும், ஜெகநாதன் ஹேம்சுதேசன் 14 ரன்களும், குர்ஜப்னீத் சிங் 12 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழக்க 93 ரன்னில் சுருண்டு பாலோ-ஆன் ஆனது.
ஜார்க்கண்ட் அணி சார்பில் ஜத்தின் பாண்டே 5 விக்கெட்டும், சஹில் ராஜ் 4 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
326 ரன்கள் முன்னிலைப் பெற்ற ஜார்க்கண்ட் பாலோ-ஆன் கொடுத்தது. இதனால் தமிழ்நாடு அணி தொடர்ந்து 2ஆவது இன்னிங்சில் பேட்டிங் செய்தது. நேற்றைய 3ஆவது நாள் ஆட்ட முடிவில் 52 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது.
சித்தார்த் 4 ரன்களுடனும், ஹேம்சுதேஷன் 3 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இன்று 4ஆவது நாள் மற்றும் கடைசி நாள் ஆட்டம் நடைபெற்றது. அந்த்ரே சித்தார்த் ஒரு பக்கம் நிலைத்து நின்று விளையாடினார். மறுமக்கள் ஹேம்சுதேஷன் 3 ரன்களிலேயே ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்து வந்த பாபா இந்திரஜி 22 ரன்னிலும், ஷாருக்கான் 37 ரன்களிலும் வெளியேறினார். அந்த்ரே சித்தார் 80 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அணி 212 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது. அத்துடன் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 114 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்தது. ஜார்கண்ட் அணி சார்பில் ரிஷவ் ராஜ் 4 விக்கெட்டும், அனுகுல் ராய் 3 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.