ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் அதிரடி வீரர் டி காக்
- பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 3 வடிவிலான கிரிக்கெட் தொடரில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி விளையாட உள்ளது.
- டி காக் கடந்த ஆண்டு நடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்தார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 3 வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. முதலில் டெஸ்ட் தொடரும் அதனை தொடர்ந்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இந்த 3 வடிவிலான தொடருக்கான தென் ஆப்பிரிக்கா அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரில் இருந்து தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார். இதனால் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக மார்க்ரம் இடம் பெற்றுள்ளார். டி20 அணிக்கு டேவிட் மில்லர் மற்றும் ஒருநாள் அணிக்கு மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் அதிரடி தொடக்க ஆட்டகாரரான குயிண்டன் டி காக் டி20 மற்றும் ஒருநாள் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். அவர் தனது ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்றுள்ளார். டிகாக் கடந்த ஆண்டு நடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான தொடருக்கு முன்னதாக தென் ஆப்பிரிக்கா அணி நமீபியா அணியுடன் ஒரு டி20 போட்டியில் விளையாட உள்ளது. அந்த போட்டி வருகிற 11-ந் தேதி நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான தென் ஆப்பிரிக்கா அணியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.