3வது போட்டியிலும் வெற்றி: ஒருநாள் தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீசை ஒயிட்வாஷ் செய்த நியூசிலாந்து
- முதலில் பேட் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 161 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது.
- நியூசிலாந்து சார்பில் மேட் ஹென்றி 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
ஹாமில்டன்:
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆடியது. முதல் இரு போட்டி முடிவில் நியூசிலாந்து 2-0 என தொடரை கைப்பற்றி விட்டது.
இந்நிலையில், இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி ஹாமில்டனில் நடந்தது.
டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 36.2 ஓவரில் 161 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது. ரோஸ்டன் சேஸ் 38 ரன் அடித்தார்.
நியூசிலாந்து சார்பில் மேட் ஹென்றி 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து, 162 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய நியூசிலாந்து அணி 30.3 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 162 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. அதிகபட்சமாக மார்க் சாப்மன் 64 ரன்கள் அடித்தார்.
இதன்மூலம் நியூசிலாந்து அணி ஒருநாள் தொடரை 3-0 என கைப்பற்றி அசத்தியது. மேட் ஹென்றி ஆட்ட நாயகனாகவும், கைல் ஜேமிசன் தொடர் நாயகனாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.