100-வது டெஸ்டில் சதம்: பாண்டிங் - ரூட் சாதனை பட்டியலில் இணைந்த முஷ்பிகுர் ரஹீம்
- வங்கதேச அணிக்காக 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை ரஹீம் படைத்துள்ளார்.
- 100-வது போட்டியில் விளையாடிய ரஹீம் சதம் அடித்து அசத்தினார்.
அயர்லாந்து கிரிக்கெ அணி டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக வங்கதேசத்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது.
இதில் முதலில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேசம் அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
இந்த போட்டியில் விளையாடியதன் மூலம் வங்கதேச அணிக்காக 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வங்கதேச வீரர் என்ற சாதனையை முஷ்பிகுர் ரஹீம் படைத்துள்ளார்.
100-வது போட்டியில் விளையாடிய ரஹீம் சதம் அடித்து அசத்தினார். இதன்மூலம் பல சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார்.
அதன்படி 100-வது போட்டியில் சதம் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரஹீம் இடம் பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் அவர் 11-வது வீரராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் விளாசிய வீரர்கள் விவரம்:-
கோலின் கவுட்ரி (இங்கிலாந்து)
ஜாவேத் மியாண்டட் (பாகிஸ்தான்)
கார்டன் கிரீனிட்ஜ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
அலெக் ஸ்டீவர்ட் (இங்கிலாந்து)
இன்சமாம் உல் ஹக் (பாகிஸ்தான்)
ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா)
கிரேம் ஸ்மித் (தென் ஆப்பிரிக்கா)
ஹாஷிம் அம்லா (தென் ஆப்பிரிக்கா)
ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து)
டேவிட் வார்னர் (ஆஸ்திரேலியா)
முஷ்பிகுர் ரஹீம் (வங்கதேசம்)
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இது ரஹீமின் 13-வது சதமாகும். இதன் மூலம் சக நாட்டு வீரர் மோமினுல் ஹக்கின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
மேலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த வங்கதேச வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.