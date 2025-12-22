என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
750 விக்கெட்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சாதனை படைத்த மிட்செல் ஸ்டார்க்
- இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
- ஸ்டார்க் இந்தத் தொடரில் இதுவரை 22 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார்.
அடிலெய்டு:
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் 3வது போட்டி அடிலெய்டில் நடைபெற்றது.
இதில் இங்கிலாந்து அணியை 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றது. அத்துடன் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் மீண்டும் கைப்பற்றியுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் முதல் இன்னிங்சில் ஒரு விக்கெட்டும், 2வது இன்னிங்சில் 3 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினார். இந்தத் தொடரில் இதுவரை 22 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார்.
இதன்மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 750 விக்கெட் வீழ்த்திய 3வது ஆஸ்திரேலிய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். டெஸ்ட் போட்டிகளில் 424 விக்கெட்டும், ஒருநாள் போட்டிகளில் 247 விக்கெட்டும், டி20 போட்டிகளில் 79 விக்கெட்டும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் ஷேன் வார்ன் 999 விக்கெட்டும், கிளென் மெக்ராத் 948 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தி முதல் இரு இடங்களில் உள்ளனர்.
மேலும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் 13வது இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.