      டி20 உலக கோப்பை தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு
      டி20 உலக கோப்பை தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 7:49 AM IST
      • இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
      • மிட்செல் சான்ட்னர் கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் 7-ந்தேதி முதல் மார்ச் 8-ந்தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொடருக்கான அணியை ஒவ்வொரு நாடுகளும் அறிவித்து வருகின்றன.

      இந்நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மிட்செல் சான்ட்னர் கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      நியூசிலாந்து அணி விவரம் வருமாறு:

      மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), டெவன் கான்வே, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட் , மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஆடம் மில்னே, ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, இஷ் சோதி.



