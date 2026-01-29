என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20: டிராவிஸ் ஹெட் தலைமையில் ஆடும் லெவன் அறிவிப்பு
- பாகிஸ்தானுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட ஆஸ்திரேலியா அணி விளையாட உள்ளது.
- இரு அணிகள் மோதும் முதல் டி20 போட்டி இன்று நடக்கவுள்ளது.
பிப்ரவரி 7-ந்தேதி தொடங்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு அனைத்து அணிகளும் தயாராகி வருகின்றன. அந்த வகையில் பாகிஸ்தானுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட ஆஸ்திரேலியா அணி விளையாட உள்ளது. இதற்காக அந்த அணி பாகிஸ்தான் வந்தடைந்துள்ளது.
இரு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டி20 போட்டி இன்று நடக்கவுள்ள நிலையில் ஆஸ்திரேலியா அணியின் ஆடும் லெவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி டிராவிஸ் ஹெட் தலைமையில் ஆஸ்திரேலியா அணி களமிறங்குகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி:-
டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், கேமரூன் கிரீன், மேத்யூ ரென்ஷா, கூப்பர் கொனோலி, மிட்சல் ஓவன், ஜோஸ் பிலிப், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜம்பா, மஹ்லி பியர்ட்மேன்.
மிட்செல் மார்ஷ், ஹெசில்வுட், மேக்ஸ்வெல், டிம் டுவிட், நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோர் இடம் பெறவில்லை. உலகக் கோப்பைக்கு முன்னதாக காயத்தில் இருந்து முழுமையாக மீண்டு வர ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.