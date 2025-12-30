என் மலர்
டி20 உலக கோப்பை 2026: இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு- அதிரடி ஆல்ரவுண்டருக்கு இடமில்லை
சென்னை:
20 அணிகள் இடையிலான 10-வது ஐ.சி.சி. டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி 7-ந்தேதி முதல் மார்ச் 8-ந்தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி 'ஏ' பிரிவில் பாகிஸ்தான், நமீபியா, நெதர்லாந்து மற்றும் அமெரிக்காவுடன் இடம் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான 16 வீரர்கள் கொண்ட இங்கிலாந்து அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அணியில் அதிரடி வீரர்களாக லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஜேமி ஸ்மித் ஆகியோருக்கு இடம் இல்லை.
ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரேஹான் அகமது, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், டாம் பேன்டன், ஜேக்கப் பெதெல், ஜாஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், சாம் கரண், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஃபில் சால்ட், ஜோஷ் டங், மற்றும் லூக் வுட்.