      ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பேரிடி... டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் விலகல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Feb 2026 11:15 AM IST
      • ஏற்கனவே கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
      • ஹேசில்வுட் டி20 உலகக் கோப்பையின் தொடக்கப் போட்டிகளைத் தவறவிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.

      20 அணிகள் பங்கேற்கும் 10-வது 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பிப்ரவரி 7-ந் தேதி முதல் மார்ச் 8-ந் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடக்கிறது. இதில் 20 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.

      இதனிடையே டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த அணியில் இடம் பெற்றிருந்த கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

      மேலும், மேட் ஷார்ட்டும் தொடரில் இருந்து விலகினார். இதனால் மாற்று வீரர்களாக பென் ட்வார்ஷியஸ், மேட் ரென்ஷா அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

      அதனை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் டி20 உலகக் கோப்பையின் தொடக்கப் போட்டிகளைத் தவறவிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.

      இந்நிலையில் அவர் காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இது ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

      முன்னதாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆஸ்திரேலியா ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

