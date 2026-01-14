என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
2வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா பேட்டிங்: டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு
- இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி ராஜ்கோட்டில் இன்று நடைபெற உள்ளது
- இந்திய நட்சத்திர கூட்டணியான ரோ-கோ மீது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது.
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி ராஜ்கோட்டில் இன்று நடைபெற உள்ளது. போட்டி இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இந்திய அணி முதலில் களமிறங்கவுள்ளது.
இந்த போட்டியில் காயம் காரணமாகி விலகிய வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக நிதிஷ்குமார் ரெட்டி இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
