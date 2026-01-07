என் மலர்
பெண்களுக்கு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறும் 4 அணிகள் எவை?- தகுதிச் சுற்று தொடருக்கான அட்டவணை வெளியீடு
- 4 அணிகளுக்கான தகுதிச் சுற்றுத் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
- இதில் 10 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட இருக்கின்றன.
இங்கிலாந்து மற்றும வேல்ஸில் பெண்களுக்கான டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தொடரில் 10 அணிகள் பங்கேற்று பலப்பரீட்சை நடத்த இருக்கின்றன. ஏற்கனவே 6 அணிகள் தகுதிப் பெற்றுள்ளன. 4 அணிகள் தேர்வு செய்யப்பட இருக்கின்றன.
இதற்கான தகுதிச் சுற்று நேபாளத்தில் வருகிற 14-ந்தேதி முதல் பிப்ரவரி 1-ந்தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான அட்டவணையை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தகுதிச் சுற்று தொடரில் 10 அணிகள் பங்கேற்க இருக்கின்றன. 10 அணிகளும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 5 அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் இடம் பிடித்துள்ள அணிகள் அதே பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒருமுறை மோத வேண்டும். முதல் மூன்று இடங்களில் பிடிக்கும் அணி சூப்பர் 6 சுற்றுக்கு தகுதி பெறும். சூப்பர் 6 பிரிவில் 6 அணிகளும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான முதன்மை சுற்றுக்கு இடம் பெறும்.
"ஏ" பிரிவில் வங்கதேசம், அயர்லாந்து, நமீபியா, பபூவா நியூ கினியா, அமெரிக்கா அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளனர. "பி" பிரிவில் நேபாளம், நெதர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து, தாய்லாந்து, ஜிம்பாப்வே அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.
தகுதிச் சுற்று தொடருக்காக 10 பயிற்சி ஆட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 14-ந்தேதி முதல் 17-ந்தேதி வரை நடக்கிறது. 18-ந்தேதி தகுதிச் சுற்று தொடரின் லீக் ஆட்டங்கள் தொடங்குகின்றன.