ODI தரவரிசையில் முதல் இடம் பிடித்த மகாராஜ்.. T20-யில் ப்ரேவிஸ் 9 இடங்கள் முன்னேற்றம்
- ஒருநாள் பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் கேசவ் மகராஜ் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளார்.
- இலங்கையின் மகேஷ் தீக்சனா, இந்தியாவின் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் 2-வது மற்றும் 3-வது இடம் பிடித்தனர்.
துபாய்:
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி) டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டுக்கான (வீரர்கள் தரவரிசை) பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் 1 சதம், 1 அரைசதம் விளாசிய தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர் டெவால்ட் ப்ரேவிஸ் டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் 89 இடங்கள் முன்னேறி 12-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா முதல் இடத்திலும் திலக் வர்மா 2-வது இடத்திலும் தொடர்கின்றனர்.
ஒருநாள் பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் கேசவ் மகராஜ் (687 புள்ளி) முதலிடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசிய மகாராஜ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற நிலையில் இந்த முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
இலங்கையின் மகேஷ் தீக்சனா (671 புள்ளி), இந்தியாவின் குல்தீப் யாதவ் (650 புள்ளி) ஆகியோர் தலா ஒரு இடங்கள் சரிந்து 2-வது மற்றும் 3-வது இடத்திற்கு பின் தங்கினர்.