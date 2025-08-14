என் மலர்tooltip icon
      டி20 கிரிக்கெட் தரவரிசையில் 80 இடங்கள் முன்னேறிய ப்ரீவிஸ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Aug 2025 6:24 AM IST
      • டி20 தரவரிசையில் அபிஷேக் சர்மா முதல் இடத்தில் தொடர்கிறார்.
      • பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் முதல் 5 இடங்களில் மாற்றம் இல்லை.

      சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) 20 ஓவர் போட்டி அணி வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதில் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் அபிஷேக் ஷர்மா (829 புள்ளி) முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.

      தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் இரு 20 ஓவர் ஆட்டங்களில் 2 மற்றும் 5 ரன் வீதம் எடுத்து சொதப்பிய ஆஸ்திரேலியாவின் டிராவிஸ் ஹெட் (782 புள்ளி) 2-ல் இருந்து 4-வது இடத்துக்கு சரிந்தார். இதனால் 3-வது இடத்தில் இருந்த இந்தியாவின் திலக் வர்மா (804) 2-வது இடத்துக்கும், இங்கிலாந்தின் பில் சால்ட் ( 791) 3-வது இடத்துக்கும் முன்னேறினர். இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 6-வது இடத்திலும், ஜெய்ஸ்வால் 11-வது இடத்திலும் இருக்கிறார்கள்.

      ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக டார்வினில் நடந்த 2-வது 20 ஓவர் போட்டியில் 41 பந்தில் சதம் விளாசியதோடு மொத்தம் 125 ரன்கள் திரட்டி சாதனை படைத்த தென்ஆப்பிரிக்க 'இளம் புயல்' டிவால்ட் ப்ரீவிஸ் கிடுகிடுவென 80 இடங்கள் எகிறி 614 புள்ளிகளுடன் 21-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதே ஆட்டத்தில் அரைசதம் அடித்த ஆஸ்திரேலியாவின் டிம் டேவிட் 6 இடங்கள் உயர்ந்து 10-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

      பந்து வீச்சாளர் தரவரிசையில் நியூசிலாந்தின் ஜேக்கப் டப்பி, இங்கிலாந்தின் அடில் ரஷித், வெஸ்ட் இண்டீசின் அகீல் ஹூசைன், இந்தியாவின் வருண் சக்ரவர்த்தி, ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் ஜம்பா முதல் 5 இடங்களில் மாற்றமின்றி தொடருகிறார்கள்.

      டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் ICC Rankings Dewald Brevis டி20 தரவரிசை 
