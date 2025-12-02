Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ஆஷஸ் தொடரின் 2-வது டெஸ்ட்: ஒரே ஒரு மாற்றத்துடன் இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு
      X

      ஆஷஸ் தொடரின் 2-வது டெஸ்ட்: ஒரே ஒரு மாற்றத்துடன் இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Dec 2025 3:22 PM IST
      • ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி வரும் 4-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
      • முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றது.

      ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறாது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கடந்த நவம்பர் 21-ந் தேதி தொடங்கி 2 நாட்களே முடிவுக்கு வந்தது.

      இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலையில் உள்ளது.

      இதனை தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி பகல் இரவு போட்டியாக வரும் 4-ந் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெற உள்ளது.

      இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதல் போட்டியில் விளையாடிய மார்க் வுட் காயம் காரணமாக விலகி நிலையில் அவருக்கு பதிலாக ஆல் ரவுண்டர் வில் ஜக் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

      Ashes Test AusvsEng test cricket ஆஷஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து தொடர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் 
      Next Story
      ×
        X