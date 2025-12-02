என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஆஷஸ் தொடரின் 2-வது டெஸ்ட்: ஒரே ஒரு மாற்றத்துடன் இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு
- ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி வரும் 4-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
- முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறாது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கடந்த நவம்பர் 21-ந் தேதி தொடங்கி 2 நாட்களே முடிவுக்கு வந்தது.
இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலையில் உள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி பகல் இரவு போட்டியாக வரும் 4-ந் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதல் போட்டியில் விளையாடிய மார்க் வுட் காயம் காரணமாக விலகி நிலையில் அவருக்கு பதிலாக ஆல் ரவுண்டர் வில் ஜக் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
